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  • 03.01.2020 19:27
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 19:36

İkinci ödeme tarihi yaklaştı! 2020 ücretleri kaç TL oldu? ödemesi ne kadar?

Bugün yaklaşık 12.5 milyon emekli ve memur emeklisinin zamlı maaşlarının ne kadar olduğu belli oldu. Bu yıl emeklilere ayrıca 2 kez bayram ikramiyesi ve ikinci ödemesi var. Zam oranının belli olmasının ardından yeni yıldaki ücretleri merak edilmeye başlandı. Bankaların promosyon ücreti yarışı devam ederken ikinci promosyon tarihi yaklaştı. Peki, 2020 kaç TL oldu? Bankaların emekliye promosyon ödemesi ne kadar? İşte bankaların emeklilere sunduğu promosyon ücret teklifleri...

2020 emekli promosyon ücretleri kaç TL oldu?

Bugün TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin de alacağı zam oranı netlik kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 6,45 zam alacak. Emekliler zam oranının netleşmesiyle birlikte 2020 emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, emekliler hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte bankaların güncel promosyon ödemeleri...

HANGİ BANKA EMEKLİYE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

ZİRAAT BANKASI: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK: 450 liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor.

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