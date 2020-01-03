Bugün TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin de alacağı zam oranı netlik kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 6,45 zam alacak. Emekliler zam oranının netleşmesiyle birlikte 2020 emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, emekliler hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte bankaların güncel promosyon ödemeleri...

HANGİ BANKA EMEKLİYE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

ZİRAAT BANKASI: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK: 450 liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor.