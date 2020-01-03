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  • 03.01.2020 18:59
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 18:59

Son saatler yaklaştı! ile hangi illerde alım yapılacak? İŞKUR TYP başvuru şartları nelerdir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programları (TYP) başvuruları iş arayanların gündeminde yer alıyor. İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan Toplum Yararına Programlar alanında işçi alımı ilanları yayımlanmaya başladı. Kurum aracılığıyla yayımlanan ilanlarla çeşitli alanlarda personel istihdamı sağlanacak. Peki, personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte alım yapılacak iller...

İŞKUR TYP ile hangi illerde alım yapılacak?

İŞKUR TYP ile hangi illerde alım yapılacak? İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında personel alımı ilanları yayımlandı. İlanların yayımlanmasıyla birlikte başvuru yapmayı düşünenler İŞKUR TYP ilanları hakkında detayları öğrenmek istiyor. İşte merak edilenler...

İŞKUR TYP İLE HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

TYP ile Çanakkale'de personel alımı yapılacağı duyuruldu. 287108 numaralı TYP'ye sadece Ayvacık/Çanakkale/Çanakkale, Bayramiç/Çanakkale, Biga/Çanakkale, Çan/Çanakkale, Çanakkale Merkez/Çanakkale, Ezine/Çanakkale, Gelibolu/Çanakkale, Gökçeada/Çanakkale, Lapseki/Çanakkale, Yenice/Çanakkale/Çanakkale ilçesinde/ilçelerinde ikamet eden kişiler başvurabilecek.

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