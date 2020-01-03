İŞKUR TYP ile hangi illerde alım yapılacak? İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında personel alımı ilanları yayımlandı. İlanların yayımlanmasıyla birlikte başvuru yapmayı düşünenler İŞKUR TYP ilanları hakkında detayları öğrenmek istiyor. İşte merak edilenler...

İŞKUR TYP İLE HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

TYP ile Çanakkale'de personel alımı yapılacağı duyuruldu. 287108 numaralı TYP'ye sadece Ayvacık/Çanakkale/Çanakkale, Bayramiç/Çanakkale, Biga/Çanakkale, Çan/Çanakkale, Çanakkale Merkez/Çanakkale, Ezine/Çanakkale, Gelibolu/Çanakkale, Gökçeada/Çanakkale, Lapseki/Çanakkale, Yenice/Çanakkale/Çanakkale ilçesinde/ilçelerinde ikamet eden kişiler başvurabilecek.