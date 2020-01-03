Altın fiyatlarındaki son durum, haftanın kapanış gününde vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 297 bin 800 liraya yükseldi. Kapalıçarşı'da ise 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,50 artışla 297,30 liradan tamamladı. İşte çeyrek ve gram altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?