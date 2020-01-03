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  • 03.01.2020 18:16
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 18:33

haftayı yükselişle tamamladı! 3 Ocak anlık çeyrek ve ne kadar oldu?

Güvenilir bir liman olarak görülen nda yukarı yönlü seyir devam ediyor. Altın fiyatları haftayı yükselişle tamamlandı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.979,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,50 yükselişle 297,30 liradan işlem gördü. Bu kapsamda 3 Ocak anlık çeyrek ve ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. İşte piyasalarda güncel durum...

Altın fiyatları yükseliyor! Çeyrek ve gram altın kaç TL?

Altın fiyatlarındaki son durum, haftanın kapanış gününde vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 297 bin 800 liraya yükseldi. Kapalıçarşı'da ise 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,50 artışla 297,30 liradan tamamladı. İşte çeyrek ve gram altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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