100 bin konuta talep yağıyor. TOKİ 100 bin sosyal konutları yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek. Henüz başvuru yapmamış olan vatandaşlar ise arama motorlarında TOKİ 100 bin konut başvuruları ne zaman bitecek sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte TOKİ 2+1 3+1 konut başvuru şartları

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihi 15 Aralık 2019-15 Ocak 2019 olarak duyuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, dar gelirli vatandaşlara yönelik, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında inşa ettirilecek konutlara başvurular, Dijital Türkiye Portalı (e-Devlet kapısı) üzerinden de yapılabilecek.

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