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  • 03.01.2020 08:16
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 08:16

/TL son dakika yükselişte! 3 Ocak ve , kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

son dakika... 2019'un son haftasında 5.90'lı seviyelere tırmanan dolar/TL, 3 Ocak'a 5.9568 seviyesinde başladı. ABD ve Çin arasında ticaret anlaşmasının sağlanmasına yönelik beklentilerle Avrupa borsaları dünkü işlem gününü yükselişle tamamladı. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 3 Ocak güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Yeni yılın ilk işlem gününe sakin başlayan dolar/TL, haftanın son işlem gününe 5,9578 seviyesinde başladı. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.9430 lira ve en yüksek 5.9603 lirayı gördükten sonra, 5.95 - 5.96 lira aralığında, euro ise en düşük 6.6564 lira ve en yüksek 6.6947 lirayı gördükten sonra, 6.65 – 6.66 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 3 Ocak güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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