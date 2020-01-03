Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Yeni yılın ilk işlem gününe sakin başlayan dolar/TL, haftanın son işlem gününe 5,9578 seviyesinde başladı. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.9430 lira ve en yüksek 5.9603 lirayı gördükten sonra, 5.95 - 5.96 lira aralığında, euro ise en düşük 6.6564 lira ve en yüksek 6.6947 lirayı gördükten sonra, 6.65 – 6.66 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 3 Ocak güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI