3 Ocak 2020 enflasyon farkı ve memur ve memur emeklisi zammı Ocak enflasyon zammı ne kadar oldu? Sorusu bugün oldukça popüler. Ocak ayı memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve maaşlara gelecek enflasyon farkı zammı oldukça merak ediliyor. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında enflasyon toplamda yüzde 5,30 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacak.

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