Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.01.2020 09:44
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 09:47

3 Ocak 2020 açıklandı mı? Memur ve klisi zammı ne kadar oldu?

Memur ve klisini yakından ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memurların alacağı da belli oldu. Devlet memurları, sözleşmeli memurlar ve memur emeklileri zam oranlarına kilitlenmiş durumda. Enflasyon farkı, maaş vb. ücretlerin belirli zamanlar baz alınarak enflasyon ile arasında yapılan oranlamadır. Baz alınan zaman aralığında maaş vb. ücretler ile enflasyon arasındaki karşılaştırmanın durumuna göre ödemelere yansıtılan ek ücret artışı olarak ifade edilebilmektedir. Peki memur ve memur emeklisi zammı ne kadar oldu?

3 Ocak 2020 enflasyon farkı açıklandı mı?

3 Ocak 2020 enflasyon farkı ve memur ve memur emeklisi zammı Ocak enflasyon zammı ne kadar oldu? Sorusu bugün oldukça popüler. Ocak ayı memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve maaşlara gelecek enflasyon farkı zammı oldukça merak ediliyor. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında enflasyon toplamda yüzde 5,30 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri3 Ocak 2020 enflasyon farkı açıklandı mı? Memur ve memur emeklisi zammı Ocak enflasyon zammı ne kadar oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri