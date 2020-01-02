2020 yılına girmemiz ile birlikte ZARA indirimleri oldukça merak ediliyor. Zara indirime girdi mi? Sorusu en fazla sorulanlar arasında yer aldı.

İndirimli günlerin ne zaman başlayacağı ve hangi ürünlerin indirime gireceği konusu oldu. Peki Zara ne zaman indirime gidecek? Zara 2020 kış indirimi ne zaman başlayacak? Online site üzerinden indirimli ürünler ne zaman satışa sunulacak? 1 Ocak 2020 günü saat 22,00 'da başlayan Zara indirimleri 6 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek.

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