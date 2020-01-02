2020 yılbaşı Milli Piyango ikramiyesi ve amorti nereden alınır? Sorusu oldukça merak ediliyor. 2020 yılı Milli Piyango özel çekilişlerinde hangi numaraların kazandığı merak konusu oldu. Milli Piyango bayilerinden bilet alan vatandaşlar ikramiyelerin nereden alınacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında 2020 yılbaşı Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır sorusu yer alıyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne zamana kadar alınıyor? Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Peki yılbaşı ikramiyesi ne zamana kadar alınıyor?

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