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  • 02.01.2020 09:16
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 09:16

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2020 yılbaşı çekilişi yapıldı ve milyonlar sahibini buldu. Yüzlerce kişi ikramiye kazandı. Çekiliş Milli Piyango İdaresinin Kızılay'daki binasında noter huzurunda yapıldı. Büyük ikramiye tutarı ise 80 milyon TL sahibini buldu. Çekilişlerin başlamasıyla birlikte merak edilen sorulardan birisi de ikramiyesi nereden alınır sorusu oldu. Milli Piyango biletinin son 3 (üç) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Peki ? 2020 yılbaşı Milli Piyango ikramiyesi ve amorti nereden ve nasıl alınır?

Yılbaşı ikramiyesi ne zamana kadar alınıyor?

2020 yılbaşı Milli Piyango ikramiyesi ve amorti nereden alınır? Sorusu oldukça merak ediliyor. 2020 yılı Milli Piyango özel çekilişlerinde hangi numaraların kazandığı merak konusu oldu. Milli Piyango bayilerinden bilet alan vatandaşlar ikramiyelerin nereden alınacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında 2020 yılbaşı Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır sorusu yer alıyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne zamana kadar alınıyor? Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Peki yılbaşı ikramiyesi ne zamana kadar alınıyor?

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