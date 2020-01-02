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  • 03.01.2020 11:58
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 11:58

oldu? 2020 Ocak ? , , ve

2020'de ? 2020 yoğun şekilde araştırılıyor. fiyatları ne kadar sorusu gündemde yer alıyor. 2 Ocak güncel sigara fiyat listesi sigara tiryakileri tarafından sorgulanıyor. Sosyal medyada çıkan zamlı sigara listeleri iddiası sonrası vatandaşlar sigaraya zam geldi mi sorusuna yanıt arıyor. Sosyal medyada bazı sigara fiyatlarının zamlanacağı iddia ediliyor. Sigara fiyatlarının aşağıdaki gibi olacağı belirtiliyor. Ancak henüz bu iddia kesinlik kazanmadı. Peki, sigara fiyatlarına zam geldi mi?

2020 sigara fiyatları ne kadar oldu? Camel, Marlboro...

2020 Ocak ayı sigara fiyatları tiryakiler tarafından oldukça merak ediliyor. Sosyal medyada sigaraya zam geldi iddiası bayahı gündem yarattı. 5 Ocak itibari ile sigaraya büyük zam geleceği iddia ediliyor. Vatandaşlar yeni yılın ilk günlerinde sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağını büyük bir merakla araştırıyor. Bu bağlamda son dakika açıklaması yapıldı ve alkollü içki ve sigaradaki enflasyon oranında vergi artışı bu yılbaşında uygulanmayacak şeklinde karar çıktı. Peki, sigara fiyatlarına zam geldi mi?

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