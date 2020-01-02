2020 Ocak ayı sigara fiyatları tiryakiler tarafından oldukça merak ediliyor. Sosyal medyada sigaraya zam geldi iddiası bayahı gündem yarattı. 5 Ocak itibari ile sigaraya büyük zam geleceği iddia ediliyor. Vatandaşlar yeni yılın ilk günlerinde sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağını büyük bir merakla araştırıyor. Bu bağlamda son dakika açıklaması yapıldı ve alkollü içki ve sigaradaki enflasyon oranında vergi artışı bu yılbaşında uygulanmayacak şeklinde karar çıktı. Peki, sigara fiyatlarına zam geldi mi?
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