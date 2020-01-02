SPK haftalık bülteni yayımladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Aygaz'ın 300 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Koç Fiat Kredi Finansman'ın 370 milyon lira, Aygaz'ın 300 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu Halk Varlık Kiralamanın 500 milyon lira tutarındaki diğer kira sertifikası ihracı, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralamanın 600 milyon lira tutarındaki alım satıma dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına 38 bin 308 lira, Martı Otel İşletmelerine 38 bin 308 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

10 internet sitesi hakkında hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştıran SPK, 2 kişinin gayrimenkul değerleme lisansının sürekli olarak iptaline hükmetti.