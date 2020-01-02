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  • 02.01.2020 20:23
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 20:23

Milyonların gözü kararda! ne kadar olacak? İşte 2020 nda son durum

2020 yılı Ocak ayı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli vatandaşın gözü kulağı emekli maaşlarına yapılacak zam oranında. Yarın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verileri emekli maaş zammında belirleyici etken olacak. Bu kapsamda milyonlarca emekli vatandaş özellikle bugünlerde olacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu yıl emeklilere 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi ve ikinci promosyon var. İşte 2020 nda son durum...

Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin Ocak zammı için geri sayımı sürüyor. Emeklilerin heyecanlı bekleyişi devam ederken yeni yılın gelmesiyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Emekliler, bu yıl 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca emeklilerin büyük çoğunluğuna Mart'tan itibaren ikinci promosyon ödemeleri başlayacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekliler, ilk kazancı bu ay elde edecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa enflasyon farkı verilecek. Zam oranı yarın belli olacak.

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