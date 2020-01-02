Milyonlarca emeklinin Ocak zammı için geri sayımı sürüyor. Emeklilerin heyecanlı bekleyişi devam ederken yeni yılın gelmesiyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Emekliler, bu yıl 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca emeklilerin büyük çoğunluğuna Mart'tan itibaren ikinci promosyon ödemeleri başlayacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekliler, ilk kazancı bu ay elde edecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa enflasyon farkı verilecek. Zam oranı yarın belli olacak.