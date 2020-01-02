Sigara fiyatlarına zam yapılacak mı sorusu hakkında yaşanan son dakika gelişmeleri binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. 2020 yılı Ocak ayı güncel sigara fiyat listesi Ocak ayının ilk günlerinde sigara tiryakilerinin gündeminde bulunuyor. Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar "Sigara fiyatlarına zam yapılacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel fiyat bilgileri

SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Sigaraya zam gelecek mi sorusu merak konusu oldu. Sigara fiyatlarına zam geleceği sosyal medya çok konuşuldu. Ancak sigara üreticisi firmalardan zam hakkında yapılmış bir açıklama bulunmuyor.