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  • 02.01.2020 19:22
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 19:22

Gözler orada! na zam yapılacak mı? İşte 2020 yılı Ocak ayı güncel

Aralık ayının son günlerinde na zam geleceği konuşulmaya başlandı. İddialarla birlikte tiryakiler sigaraya zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Aynı zamanda sigara kullanan pek çok kişi sosyal medyada ortaya atılan zam iddiaları sonrasında güncel sigara fiyatlarını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda sigara fiyatlarına zam konusunda vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Peki, ? İşte 2020 yılı Ocak ayı güncel ...

Ocak ayında sigara fiyatlarına zam yapılacak mı?

Sigara fiyatlarına zam yapılacak mı sorusu hakkında yaşanan son dakika gelişmeleri binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. 2020 yılı Ocak ayı güncel sigara fiyat listesi Ocak ayının ilk günlerinde sigara tiryakilerinin gündeminde bulunuyor. Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar "Sigara fiyatlarına zam yapılacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel fiyat bilgileri

SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Sigaraya zam gelecek mi sorusu merak konusu oldu. Sigara fiyatlarına zam geleceği sosyal medya çok konuşuldu. Ancak sigara üreticisi firmalardan zam hakkında yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

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