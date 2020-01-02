2020 Tarım ve çiftçi kredi faiz oranları düştü!

2020 Tarım ve çiftçi kredi faiz oranları son dakika düştü! İş insanları ile bir araya gelen Bakan Albayrak, "Esnaf ve tarımsal kredi faizleri yüzde 9'a düşürüldü" dedi. Ülke ekonomisini ayakta tutan en önemli sektörlerden birisi tarımdır. Her yıl ülke olarak üretimde sürekliliğin sağlanması için tarımla uğraşan çiftçiler tarım kredi destek paketleri ile desteklenir. Ziraat Bankası ve Vakıfbank çiftçiler için tarım kredisi kampanyası düzenledi. Kampanyaya başvurmak için şubelere gitmelisiniz.
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Uygun çiftçi kredisi veren bankalar ise şunlardır:
Ziraat Bankası
Şekerbank
Vakıfbank
Yapı Kredi
Ziraat Bankası ÇKS Kredi Koşulları Nelerdir?
Ziraat Bankası Tarım Kredisi Nasıl Alınır?
Ziraat Bankası çiftçiler için tarım kredisi kampanyası düzenledi. Kampanyaya başvurmak için şubelere gitmelisiniz. İnternet ve telefon bankacılığı ile başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz onaylandığı takdirde şu evrakları tamamlayarak tarım kredinizi kullanabilirsiniz.
Gerçek kişiler için istenen evraklar şunlardır:
Kimlik fotokopisi
Çiftçilik belgesi
Üretime dayalı tarımsal alanınızı onaylayan tapu ve kire kontratı
İpotek edilen mal beyanı
3 yıllık gelir tablosu
Tüzel kişiler için istenen Evraklar Şunlardır:
Çiftçi veya ÇKS'ya ait belge
Temsil için yetkili kişinin noter onaylı imza sürküleri
Hangi odaya bağlı şekilde devam edildiğini gösteren belge
Vergi beyanı
Tüzel kişilik ana sözleşmesinin kopyası ve bununla beraber aslı
Tarımsal işletmenin teşvik belgeleri (tapu, kontrat vb.)
İşletmenin son 3 yıllık detaylı bilançosu ve detaylı gelir tablosu
Vakıfbank Çiftçi Kredisi Koşulları Nelerdir?
Vakıfbank Çiftçi Kredisi şartları arasında en önemli olanı çiftçilik belgesine sahip olan katılımcıların başvurmasıdır. Kredi özellikle, bitkisel üretimi, seracılığı, küçük ve büyükbaş hayvancılığa, kümes hayvancılığına teşvik amaçlı verilmektedir. Çiftçinin yatırımına ve ihtiyacına yönelik finansman desteği sağlanmaktadır.
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