2020 Tarım ve çiftçi kredi faiz oranları düştü!

2020 Tarım ve çiftçi kredi faiz oranları son dakika düştü! İş insanları ile bir araya gelen Bakan Albayrak, "Esnaf ve tarımsal kredi faizleri yüzde 9'a düşürüldü" dedi. Ülke ekonomisini ayakta tutan en önemli sektörlerden birisi tarımdır. Her yıl ülke olarak üretimde sürekliliğin sağlanması için tarımla uğraşan çiftçiler tarım kredi destek paketleri ile desteklenir. Ziraat Bankası ve Vakıfbank çiftçiler için tarım kredisi kampanyası düzenledi. Kampanyaya başvurmak için şubelere gitmelisiniz.

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