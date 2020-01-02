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    • 25.03.2020 15:12
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    ve düştü!

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş insanları ile bir araya geldi. Bakan Albayrak, "Esnaf ve tarımsal kredi faizleri yüzde 9'a düşürüldü" ifadelerini kullandı.. Çiftçilere yönelik tarımsal krediler 2020 yılında da en uygun faiz oranlarıyla bankalar tarafından sunulmaya devam edecek. , üzerinden çiftçiler birçok türde tarımsal kredi kullanabilecekler. En uygun çiftçi kredileri faiz oranları ve diğer detaylar haberimizde. Tarımsal alanda iş yapan çiftçilere sağlanan kredi desteğine tarım kredisi denir. Tarımsal alanda iş yapan çiftçilere sağlanan bu krediyi özellikle köylerde ve kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar kullanmaktadır.

    2020 Tarım ve çiftçi kredi faiz oranları düştü!

    2020 Tarım ve çiftçi kredi faiz oranları son dakika düştü! İş insanları ile bir araya gelen Bakan Albayrak, "Esnaf ve tarımsal kredi faizleri yüzde 9'a düşürüldü" dedi. Ülke ekonomisini ayakta tutan en önemli sektörlerden birisi tarımdır. Her yıl ülke olarak üretimde sürekliliğin sağlanması için tarımla uğraşan çiftçiler tarım kredi destek paketleri ile desteklenir. Ziraat Bankası ve Vakıfbank çiftçiler için tarım kredisi kampanyası düzenledi. Kampanyaya başvurmak için şubelere gitmelisiniz.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    Uygun çiftçi kredisi veren bankalar ise şunlardır:

    Ziraat Bankası
    Şekerbank
    Vakıfbank
    Yapı Kredi

    Ziraat Bankası ÇKS Kredi Koşulları Nelerdir?

    Ziraat Bankası Tarım Kredisi Nasıl Alınır?

    Ziraat Bankası çiftçiler için tarım kredisi kampanyası düzenledi. Kampanyaya başvurmak için şubelere gitmelisiniz. İnternet ve telefon bankacılığı ile başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz onaylandığı takdirde şu evrakları tamamlayarak tarım kredinizi kullanabilirsiniz.

    Gerçek kişiler için istenen evraklar şunlardır:

    Kimlik fotokopisi
    Çiftçilik belgesi
    Üretime dayalı tarımsal alanınızı onaylayan tapu ve kire kontratı
    İpotek edilen mal beyanı
    3 yıllık gelir tablosu
    Tüzel kişiler için istenen Evraklar Şunlardır:

    Çiftçi veya ÇKS'ya ait belge
    Temsil için yetkili kişinin noter onaylı imza sürküleri
    Hangi odaya bağlı şekilde devam edildiğini gösteren belge
    Vergi beyanı
    Tüzel kişilik ana sözleşmesinin kopyası ve bununla beraber aslı
    Tarımsal işletmenin teşvik belgeleri (tapu, kontrat vb.)
    İşletmenin son 3 yıllık detaylı bilançosu ve detaylı gelir tablosu

    Vakıfbank Çiftçi Kredisi Koşulları Nelerdir?

    Vakıfbank Çiftçi Kredisi şartları arasında en önemli olanı çiftçilik belgesine sahip olan katılımcıların başvurmasıdır. Kredi özellikle, bitkisel üretimi, seracılığı, küçük ve büyükbaş hayvancılığa, kümes hayvancılığına teşvik amaçlı verilmektedir. Çiftçinin yatırımına ve ihtiyacına yönelik finansman desteği sağlanmaktadır.

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