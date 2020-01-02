Asgari ücret zammı geçen hafta belirlendi. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Bu kapsamda kaç TL AGİ alacağını merak eden milyonlarca vatandaş özellikle yeni yılın ilk günlerinde "Asgari geçim indirimi tablosuna göre kim kaç TL alacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte AGİ tablosuna dair detaylar

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264.82 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297.92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331.03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375.17 TL

Evli, eşi çalışan 220.68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253.79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286.89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331.03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353.09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375.17 TL