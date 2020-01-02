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  • 02.01.2020 21:45
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 22:04

2020 ? Asgari geçim indirimi tablosuna göre kim kaç TL alacak? İşte hesaplama

2020 ? Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri geçen hafta tamamlandı ve yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam oranı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki toplantıda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belirlendi. Bu kapsamda vatandaşlar asgari ücretin ve 'nin ne kadar ödeneceğini araştırmaya başladı. Peki, asgari geçim indirimi tablosuna göre kim kaç TL alacak? İşte AGİ hesaplama işlemi...

2020 AGİ ne kadar oldu? İşte AGİ hesaplama işlemi

Asgari ücret zammı geçen hafta belirlendi. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Bu kapsamda kaç TL AGİ alacağını merak eden milyonlarca vatandaş özellikle yeni yılın ilk günlerinde "Asgari geçim indirimi tablosuna göre kim kaç TL alacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte AGİ tablosuna dair detaylar

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264.82 TL
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297.92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331.03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375.17 TL
Evli, eşi çalışan 220.68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253.79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286.89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331.03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353.09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375.17 TL

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