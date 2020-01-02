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  • 02.01.2020 10:18
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 10:24

Milyonlara müjde! 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı yükseldi! 2020 zammı ne kadar?

2020 yılında yaşlılık ve engelli maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyordu. 65 yaşını doldurmuş ve emekli olamamış vatandaşlar için verilen 65 yaş aylığı ile engelli maaşı ve evde bakım maaşları yükseldi. Peki, 2020 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları ne kadar oldu? 2020 zammı ne kadar? İşte cevaplar...

Yaşlılık ve engelli maaşları yükseldi

65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşları 2020'de ne kadar oldu? Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı bu haberde. Ocak ayından itibaren özel ödemelerde ne kadar zam yapılacağı, yeni yılın ilk günlerinde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Merakla araştırılan soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2020 zammı ne kadar?

2020'DE KİM KAÇ LİRA ALACAK?

AYLIK TÜRÜ AYLIK TUTARI GELİR SINIRI
Mevcut Yeni Mevcut Yeni
65 Yaş 637,79 TL 671,53 TL 609,67 TL 701,32 TL
%40-69 Engelli 509,12 TL 536,05 TL 609,67 TL 701,32 TL
%70 ve Üstü Engelli 763,69 TL 804,09 TL 609,67 TL 701,32 TL
Evde Bakım 1.384,59 TL 1.457,86 TL 1.219,34 TL 1.402,65 TL

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