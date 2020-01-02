Milyonlara müjde! 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı yükseldi! 2020 zammı ne kadar?

65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşları 2020'de ne kadar oldu? Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı bu haberde. Ocak ayından itibaren özel ödemelerde ne kadar zam yapılacağı, yeni yılın ilk günlerinde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Merakla araştırılan soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2020 zammı ne kadar?
2020'DE KİM KAÇ LİRA ALACAK?
|AYLIK TÜRÜ
|AYLIK TUTARI
|GELİR SINIRI
|Mevcut
|Yeni
|Mevcut
|Yeni
|65 Yaş
|637,79 TL
|671,53 TL
|609,67 TL
|701,32 TL
|%40-69 Engelli
|509,12 TL
|536,05 TL
|609,67 TL
|701,32 TL
|%70 ve Üstü Engelli
|763,69 TL
|804,09 TL
|609,67 TL
|701,32 TL
|Evde Bakım
|1.384,59 TL
|1.457,86 TL
|1.219,34 TL
|1.402,65 TL
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