Parasını vadeli hesapta değerlendirecek olan vatandaşlar 32 günlük en fazla faiz veren bankaları merak ediyor. Bu bağlamda

Vadeli mevduat faiz oranları tasarruf sahiplerine enflasyon altı getiri sunmaya devam ediyor. 2020 yılının başladığı şu günlerde vadeli mevduat faiz oranları oldukça merak ediliyor. Vadeli mevduat faizleri %10 civarına yakın seyrediyor. Bankaların en yüksek mevduat faizleri %12,30 olarak gerçekleşirken, en düşük mevduat faizleri %7 seviyesinde seyrediyor. Bankaların güncel vadeli mevduat faizleri 2020 yılı listesi her daim gelişiyor. Peki 32 günlük en fazla faiz veren banka hangisi? En yüksek vadeli mevduat faizi veren bankaları haberimizde verdik.

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