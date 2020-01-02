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  • 03.01.2020 12:33
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 12:33

En yüksek veren bankalar listesi! 3 Ocak 2020 32 günlük en fazla faiz veren banka hangisi?

Bankaların mevduat faiz oranları 2020 yılına girdiğimiz şu günlerde oldukça merak ediliyor. En yüksek faiz veren banka 2020 yılına girerken Burgan Bank olarak kalmaya devam ediyor. %12,30 mevduat faiz oranı ile Burgan Bank, 32 günlük en yüksek faizi veren banka olarak yeni yılı karşılıyor. En yüksek faiz veren bankaların faizleri ise %10'un hemen üzerinde devam ediyor. En yüksek mevduat faizi kaç, ne kadar? Vadeli mevduat faiz oranları 2020 yılına kaçtan giriyor? 32 günlük mevduat faizleri ne? En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? En yüksek mevduat faiz oranları ve hesaplama ayrıntıları haberimizde… İşte 3 Ocak en yüksek vadeli mevduat faizi veren bankalar listesi

En yüksek mevduat faizleri ne kadar? Mevduat faiz oranları

Parasını vadeli hesapta değerlendirecek olan vatandaşlar 32 günlük en fazla faiz veren bankaları merak ediyor. Bu bağlamda
Vadeli mevduat faiz oranları tasarruf sahiplerine enflasyon altı getiri sunmaya devam ediyor. 2020 yılının başladığı şu günlerde vadeli mevduat faiz oranları oldukça merak ediliyor. Vadeli mevduat faizleri %10 civarına yakın seyrediyor. Bankaların en yüksek mevduat faizleri %12,30 olarak gerçekleşirken, en düşük mevduat faizleri %7 seviyesinde seyrediyor. Bankaların güncel vadeli mevduat faizleri 2020 yılı listesi her daim gelişiyor. Peki 32 günlük en fazla faiz veren banka hangisi? En yüksek vadeli mevduat faizi veren bankaları haberimizde verdik.

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