2 Ocak Perşembe günü dolar ve euro fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Piyasalardaki güncel durumu merak edenler ise dolar ve euro fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Dolar/TL, yeni yılın ilk işlem gününe sınırlı da olsa artışla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 5,9520'den işlem gördü. İşte 2 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?