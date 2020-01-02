Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 02.01.2020 17:41
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 17:41

da hareketlilik sürüyor, düşüşte! 2 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL oldu?

Son dönemlerde dengesiz bir grafik çizen da bugün inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Bu kapsamda dolar ve da güncel durum, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Dolar/TL, yılın ilk işlem gününe sınırlı yükselişle başlamasının ardından 5,9520'den işlem gördü. Salı günü 5,94-5,95 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yatay seyirle 5,9465'ten tamamladı.Peki, 2 Ocak Perşembe canlı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

Dolar ve euroda hareketlilik! İşte güncel döviz kurları

2 Ocak Perşembe günü dolar ve euro fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Piyasalardaki güncel durumu merak edenler ise dolar ve euro fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Dolar/TL, yeni yılın ilk işlem gününe sınırlı da olsa artışla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 5,9520'den işlem gördü. İşte 2 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolarda hareketlilik sürüyor, euro düşüşte! 2 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri