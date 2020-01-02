Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işveren ve hükümetin oy çokluğutla geçen yıla göre 303,80 lira artı. Vatandaşlar brütten nete maaş hesaplamasının nasıl yapıldığı araştırmaya başladı. Özellikle asgari ücret çalışanları 2020 zammıyla birlikte net ve brüt maaşlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte 2020 yılı asgari ücrete dair bilgiler ve brütten nete hesaplama yolu…

2020 BRÜT/NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.

BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Brüt maaş üzerinden brüt ve net maaş hesaplaması çokça yapılıyor. Özellikle brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor. Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan; SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır. Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterecektir.