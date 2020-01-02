Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş insanları ile bir araya geldi. Bakan Albayrak, "Esnaf ve tarımsal kredi faizleri yüzde 9'a düşürüldü" ifadelerini kullandı.. Çiftçilere yönelik tarımsal krediler 2020 yılında da en uygun faiz oranlarıyla bankalar tarafından sunulmaya devam edecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank üzerinden çiftçiler birçok türde tarımsal kredi kullanabilecekler. En uygun çiftçi kredileri faiz oranları ve diğer detaylar haberimizde. Tarımsal alanda iş yapan çiftçilere sağlanan kredi desteğine tarım kredisi denir. Tarımsal alanda iş yapan çiftçilere sağlanan bu krediyi özellikle köylerde ve kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar kullanmaktadır.

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