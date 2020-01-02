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  • 02.01.2020 11:22
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 11:29

ve düştü! , nedir?

ve düştü! İş insanları ile bir araya gelen Bakan Albayrak, "Esnaf ve tarımsal kredi faizleri yüzde 9'a düşürüldü" dedi. Ülke ekonomisini ayakta tutan en önemli sektörlerden birisi tarımdır. Her yıl ülke olarak üretimde sürekliliğin sağlanması için tarımla uğraşan çiftçiler tarım kredi destek paketleri ile desteklenir. ve çiftçiler için tarım kredisi kampanyası düzenledi. Kampanyaya başvurmak için şubelere gitmelisiniz.

2020 Tarım ve çiftçi kredi faiz oranları düştü!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş insanları ile bir araya geldi. Bakan Albayrak, "Esnaf ve tarımsal kredi faizleri yüzde 9'a düşürüldü" ifadelerini kullandı.. Çiftçilere yönelik tarımsal krediler 2020 yılında da en uygun faiz oranlarıyla bankalar tarafından sunulmaya devam edecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank üzerinden çiftçiler birçok türde tarımsal kredi kullanabilecekler. En uygun çiftçi kredileri faiz oranları ve diğer detaylar haberimizde. Tarımsal alanda iş yapan çiftçilere sağlanan kredi desteğine tarım kredisi denir. Tarımsal alanda iş yapan çiftçilere sağlanan bu krediyi özellikle köylerde ve kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar kullanmaktadır.

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