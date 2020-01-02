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  • 02.01.2020 22:17
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 22:17

Kredi faizinde 0.79 müjdesi! Halkbank, Garanti BBVA, TEB, Ziraat, Yapı kaç oldu?

Bankaların kredi faiz indirim müjdeleri devam ediyor. İndirimlerle birlikte güncel , yeni yılda kredi çekmeyi düşünenlerin gündeminde bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kredi faiz indirimiyle ilgili müjdeyi vatandaşlarla paylaştı. Bakan Albayrak kamu bankaları ile görüştüklerini belirterek "Sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun" dedi. İşte bankaların güncel faiz oranları ve sunduğu teklifler...

Kredi faizinde 0.79 müjdesi! İşte güncel faiz oranları

Bankalardan gelen faiz indirim açıklamaları, ev ve araba almak isteyen ya da borçlarını kapatmayı düşünenlerin yüzünü güldürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın faiz indirimiyle ilgili verdiği müjdeli haber vatandaşları sevindirdi. Sıfır konutlarda faiz oranlarının yüzde 0,79'a kadar gerileyecek olması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle gelecek yıl konutta 1,5 milyon adet satışla rekor kırılması bekleniyor. İşte Halkbank, Garanti BBVA, TEB, Ziraat Bankası, YapıKredi faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.17
Taşıt kredisi: 1.21
Konut kredisi: 0.99

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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