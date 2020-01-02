Bankalardan gelen faiz indirim açıklamaları, ev ve araba almak isteyen ya da borçlarını kapatmayı düşünenlerin yüzünü güldürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın faiz indirimiyle ilgili verdiği müjdeli haber vatandaşları sevindirdi. Sıfır konutlarda faiz oranlarının yüzde 0,79'a kadar gerileyecek olması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle gelecek yıl konutta 1,5 milyon adet satışla rekor kırılması bekleniyor. İşte Halkbank, Garanti BBVA, TEB, Ziraat Bankası, YapıKredi faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.17

Taşıt kredisi: 1.21

Konut kredisi: 0.99

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