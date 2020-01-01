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  • 02.01.2020 07:44
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 07:44

son dakika! Dolar ve yılın ilk işlem gününde hareketli! 2 Ocak euro ve ?

kuru son dakika... Geçtiğimiz hafta 5.90'lı seviyelere yükselen yeni yılın ilk işlem gününe 5,9454 seviyesinde başladı. Güncel döviz kurları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalarda ABD Başkan Donald Trump'ın azil süreci bekleniyor. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 2 Ocak güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Yılbaşı öncesi son işlem gününde 5,9476 seviyesinde başlayan dolar kuru, 1 Ocak'ta aynı seviyede seyretti. Dolar yeni yılın ilk işlem gününe 5,9454 bandına başladı. Yatırımcılar döviz kurlarındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Ocak güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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