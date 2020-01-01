Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Yılbaşı öncesi son işlem gününde 5,9476 seviyesinde başlayan dolar kuru, 1 Ocak'ta aynı seviyede seyretti. Dolar yeni yılın ilk işlem gününe 5,9454 bandına başladı. Yatırımcılar döviz kurlarındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Ocak güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI