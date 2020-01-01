İş arayan on binlerce kişi, İŞKUR üzerinden yayımlanan güncel ilanları yakından takip ediyor. Kurum aracılığıyla duyurulan ilanlara vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Ocak ayının ilk gününde kurumun resmi internet sitesi üzerinden yüzlerce yeni işçi ve personel alımı ilanları açıklandı. Bu kapsamda kamu ve özel kuruluşlarda çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere on binlerce işçi alımı yapılacak. Peki, İŞKUR ilanlarına genel başvuru şartları nelerdir? İşte ilanlara dair bilgiler...

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; danışma ve büro memuru, güvenlik ve bekçi alımı) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR DANIŞMA MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR GÜVENLİK ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ