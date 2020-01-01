Yılın ilk gününde on binlerce kişi tam, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki güncel durum hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Altının ons fiyatı ise analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 1.525 doları test etmesinin ardından 1.524 dolar seviyesinde dengelendi. Altının gram satış fiyatı, 2019'da bir önceki yıl kapanışına göre yüzde 33,39 artarak yılın en çok kazandıran yatırım aracı oldu. İşte 1 Ocak anlık çeyrek ve gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?