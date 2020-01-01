Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 01.01.2020 18:58
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 18:58

Yılın ilk günü nın yükselişi sürüyor! 1 Ocak anlık çeyrek ve ne kadar?

Vatandaşlar tarafından güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen özellikle şu saatlerde araştırılmaya başlandı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 291,20 lira oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,69 artışla 291,20 liradan tamamladı. Bu kapsamda altın alıp yatırım yapan vatandaşlar 1 Ocak anlık çeyrek ve ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte piyasalarda güncel durum...

Altın fiyatları yükseldi! Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Yılın ilk gününde on binlerce kişi tam, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki güncel durum hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Altının ons fiyatı ise analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 1.525 doları test etmesinin ardından 1.524 dolar seviyesinde dengelendi. Altının gram satış fiyatı, 2019'da bir önceki yıl kapanışına göre yüzde 33,39 artarak yılın en çok kazandıran yatırım aracı oldu. İşte 1 Ocak anlık çeyrek ve gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriYılın ilk günü altın fiyatlarının yükselişi sürüyor! 1 Ocak anlık çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri