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  • 01.01.2020 18:40
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 18:40

ve euro fiyatlarında hareketlilik! Yılın ilk günü (1 Ocak) canlı dolar ve euro fiyatı kaç TL oldu?

1 Ocak tarihinde fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Gün içinde en düşük 114.418,57 puanı, en yüksek 115.312,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kaybıyla tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 329,02 puan artarak 114.424,96 puandan kapandı. Bu kapsamda vatandaşlar yılın ilk günü (1 Ocak) canlı dolar ve euro fiyatı kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte piyasalarda güncel durum...

Dolarda hareketlilik! Dolar ve euro ne kadar oldu?

Dolar ve euroda güncel durum, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Döviz piyasasında 2018 yılını 5.29 lirada kapattıktan sonra, 2019 yılını da 5.95 lirada geride burakan doların lira karşısındaki yıllık artışı da yüzde 12'yi aşarak yüzde 12.5'i buldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 329,02 puan artarak 114.424,96 puandan kapandı. İşte canlı dolar ve euro fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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