Dolar ve euroda güncel durum, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Döviz piyasasında 2018 yılını 5.29 lirada kapattıktan sonra, 2019 yılını da 5.95 lirada geride burakan doların lira karşısındaki yıllık artışı da yüzde 12'yi aşarak yüzde 12.5'i buldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 329,02 puan artarak 114.424,96 puandan kapandı. İşte canlı dolar ve euro fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?