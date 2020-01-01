Sigara zammı son dakika... Günün ilk saatlerinde alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Yeni yıla girmemize saatler kala, vatandaşlar sigaraya zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Son günlerde sosyal medyada dolaşan iddialarda bazı sigara markalarına zam yapılacağı konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta sosyal medyada kullanıcıların sigaraya zam yapılacak iddiası tiryakilerin aklına "Sigaraya zam mı gelecek?" sorusunu getirdi. Sigaranın vücudun hemen hemen her yerine zarar verdiği bir gerçek. Hatta bazı yerlerde yaptığı tahribatlar ileride geri dönüşü çok zor sağlık problemlerine sebep olabilir. Peki yeni sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte yeni sigara yılbaşı fiyat listesi!

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