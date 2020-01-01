Buzağı desteklemeleri bugün ödenecek mi? 2019 yılının bitmesine saatler kala vatandaşlar ödemeler ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

2018 2. dönem buzağı destek ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki dönem halinde verilen destek ödemelerinin ilki 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Buzağı desteklemeleri yıl içerisinde iki kez gerçekleştiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin ilki 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Peki, buzağı desteklemeleri bugün ödenecek mi?

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