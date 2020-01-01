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  • 01.01.2020 20:30
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 20:30

erteleme kararı 'de

tarafından hazırlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" yürürlük tarihi 31 Mart'a ertelendi. Karar 'de yayımlandı.

Otopark Yönetmeliği erteleme kararı Resmi Gazete'de

nca hazırlanan 'nin yürürlük tarihi 31 Mart'a ertelendi.

Bakanlıkça hazırlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" yürürlük tarihine ilişkin yapılan değişiklik, 'de yayımlandı.

Bu kapsamda, yönetmeliğin 31 Aralık 2019 olan yürürlük tarihi 31 Mart 2020 olarak değiştirildi.

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