Otopark Yönetmeliği erteleme kararı Resmi Gazete'de

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 31 Mart'a ertelendi.

Bakanlıkça hazırlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" yürürlük tarihine ilişkin yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, yönetmeliğin 31 Aralık 2019 olan yürürlük tarihi 31 Mart 2020 olarak değiştirildi.