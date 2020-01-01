Aralık ayı enflasyon oranları için geri sayım sürüyor. Ocak ayına geldiğimiz şu günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde arama motorlarında "Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi.

ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak Cuma günü açıklanacaktır.

Enflasyon beklentisi için bir sonraki sayfaya geçiniz...