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  • 01.01.2020 20:34
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 20:34

Aralık ayı ne zaman açıklanacak? 2019 ne kadar?

Bir önceki ayın , Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftası içerisinde açıklanıyor. Ocak ayına gelmemizle birlikte vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Bu nedenle özellikle ayın ilk günlerinde Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu merakla araştırılan sorular arasında bulunuyor. Peki, 2019 ne kadar? İşte o sorunun yanıtı...

Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Aralık ayı enflasyon oranları için geri sayım sürüyor. Ocak ayına geldiğimiz şu günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde arama motorlarında "Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi.

ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak Cuma günü açıklanacaktır.

Enflasyon beklentisi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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