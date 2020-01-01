Emekli promosyon ücretleri, yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bankalar emeklilere promosyonun yanında çeşitli avantajlarda sunuyor. Bankaların promosyon ücreti yarışı devam ederken ikinci promosyon tarihi yaklaştı. Bazı bankalarda promosyon ücreti bin liraya kadar çıkarken, emekli müşteri getirenlere 100-125 lira veren de var. Faydaların artması bekleniyor. Peki, bankalar emekliye kaç TL promosyon veriyor? İşte bankalar tarafından emeklilere sunulan teklifler...

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

ZİRAAT BANKASI: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK: 450 liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor.