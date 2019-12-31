31 Aralık Yılbaşı bilet sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır? 2020 yılbaşı Milli Piyango bilet sorgulama:

mpi.gov.tr: 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango 2020 bileti sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Milli Piyango İdaresi, yılbaşı 2020 sonuçları sonrasında biletlerin satıldığı illeri tespit etti. Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. 2020 yılbaşı Milli Piyango bilet sorgulama işlemi günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı. Bilet alan vatandaşlar şimdi büyük bir heyecanla mpi.gov.tr bilet sorgulama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte mpi.gov.tr bilet sorgulama işlemi...
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