Milyonlar sahibini buldu! Milli Piyango 2020 sıralı tam liste yayınlandı! 2020 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama

Milli Piyango 2020 sıralı tam liste yayınlandı! 2020 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi ödülünün 80 Milyon olması çekilişe olan ilgiyi daha da arttırmıştı. Çekiliş 31 Aralık 2019 Salı günü 20.00 – 21.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. 80 milyon lira ve 8 milyon liranın yanı sıra 2 adet amorti numarası çekilişleri bu saatler arasında yapıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada; çekilişin halka açık olarak, çekiliş için yetkili heyet ve noter gözetiminde yapılacağı belirtilmektedir. Milli Piyango çekilişi esnasında sonuçları canlı takip edebilirsiniz. Canlı olarak takip edemeyenler için ise online olarak takip etme seçeneği mevcuttur. Çekiliş sonrasında ise bilet numarası ile sorgulama yapılmaktadır.

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