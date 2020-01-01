2020 Milli Piyango bilet sorgulama sayfası oldukça yoğun ilgi görmeye dün geceden itibaren başladı. Bu anlamda 2020 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2020 yılı Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin 80 milyon olması ilgiyi oldukça katladı. Tam bilet, çeyrek bilet ve yarım bilet alan milyonlarca vatandaş 31 Aralık 2019 yılbaşı çekilişinin heyecanını yaşadı. Milli Piyango çekiliş sonuçlarını TAKVİM.com.tr farkı ile takip edebilirsiniz. 80 milyon büyük ikramiyenin verileceği Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli olduğu zaman "http://www.mpi.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulaması gerçekleştirilebilecek.
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