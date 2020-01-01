Milli Piyango 31 Aralık 2019 yılbaşı bileti nasıl sorgulanır? İşte sıralı liste 2020 Milli Piyango bilet sorgulama sayfası milyonlar tarafından merakla bekleniyordu. 31 Aralık 2019 Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama işlemlerini haberimizde yer alan link ile yapabilirsiniz. Bu anlamda Milli Piyango yılbaşı sonuçları açıklandığı zaman takvim.com.tr'de sıralı tam liste olarak yer alıyor. Aynı zamanda "http://www.mpi.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulaması gerçekleştirilebilecek. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi bu yıl 80 Milyon lira oldu. Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı bilete isabet etti. İkramiye dörde bölündü. Biletler İstanbul, Gaziantep, Bursa ve İzmir'de satıldı.

2020 Milli Piyango bilet sorgulama sayfası oldukça yoğun ilgi görmeye dün geceden itibaren başladı. Bu anlamda 2020 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2020 yılı Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin 80 milyon olması ilgiyi oldukça katladı. Tam bilet, çeyrek bilet ve yarım bilet alan milyonlarca vatandaş 31 Aralık 2019 yılbaşı çekilişinin heyecanını yaşadı. Milli Piyango çekiliş sonuçlarını TAKVİM.com.tr farkı ile takip edebilirsiniz. 80 milyon büyük ikramiyenin verileceği Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli olduğu zaman "http://www.mpi.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulaması gerçekleştirilebilecek. DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ HABERİN DEVAMI

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