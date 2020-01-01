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  • 01.01.2020 08:41
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 08:44

, , verdi? 2019 , 3 rakama ne kadar verdi?

Milyonların merakla beklediği Yılbaşı özel çekilişi saat 15.00'te yapıldı. Bu bağlamda 80 milyonu kazanmak için kıyasıya bir yarış başlamıştı. Milli Piyango , , 5 bilene kaç para veriyor? Her yıl Aralık ayının son günü yani 31'inde yapılan çekiliş vatandaşlar tarafından yoğun şekilde ilgi görüyor. Büyük ikramiyenin yanı sıra yılbaşı özel çekilişinde en çok merak edilenlerden biri de amorti numaraları. Son 10 yılda çıkan amorti numaraları sizler için hazırladık. Peki, , ? Son 10 yılda çıkan amorti numaralar neler? Amorti nedir? 2020 amorti numaraları belli oldu mu?

Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye verdi?

Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene kaç para ikramiye veriyor? Sorusu en fazla yanıt arananlar arasına girdi. Bu bağlamda Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye (80 milyon) çekilişi, 8 milyon TL ve iki adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00 - 21.00'da yapılacak. Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık'ta yapılacak olan çekilişin ardından ikramiyeler sahiplerini bulacak. Vatandaşlar çekilişin ardından ne kadar ikramiye kazandıklarını sorgulayabilecekler. İşte Milli Piyango ikramiyesi ile ilgili merak edilenler…

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