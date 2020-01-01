Konut alacaklar dikkat! Yeni bir rekor gelebilir!

Sıfır konutlarda faiz oranlarının yüzde 0,79'a kadar gerileyecek olması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle gelecek yıl konutta 1,5 milyon adet satışla rekor kırılması bekleniyor. Sektör temsilcileri, faiz indirimleri sonrası yılın son 4 ayında ipotekli satışlarda yüzde 750'ye varan artışlar yaşandığını, ertelenen talebin harekete geçtiğini belirterek, 2020'de sıfır konutlarda faizlerin yüzde 0,79'a kadar düşecek olmasının sektöre "doping" etkisi yapacağını vurguladı. Konut satışlarında 1 milyon 409 bin adet olan rekorun 2020'de kırılabileceğini ve 1,5 milyona ulaşılabileceğini aktaran temsilciler, ikinci el konutlarda faiz oranının yüzde 1'in altında devam edeceğini, ekonomideki iyileşmeyle birlikte satışlarda rekor kırılabileceğini söyledi.

ELİNİ KOLUNU SALLAYAN İNŞAAT İŞİNE GİRMESİN

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, oldukça zorlu bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, sektörün 2019'dan ders çıkarması gerektiğini, "elini kolunu sallayan" herkesin inşaat işine girmemesi gerektiğinin bir kez daha ortaya çıktığını kaydetti. Hasılat paylaşımı ve kat karşılığı şeklindeki konut yapım sisteminin de sorgulanması gerektiğinin görüldüğünü aktaran Durbakayım, kar-zarar ortaklığının bu iki yöntemin yerine kullanılmasının daha verimli olacağını söyledi. Gelecek yıldan itibaren artık daha sağlıklı bir konut yapım süreci yaşanılacağını ifade eden Durbakayım, zedelenen tüketici güveninin onarılmasıyla artık kabul edilebilir fiyatlarda yeni projelerin devreye gireceğini bildirdi. Durbakayım, 2020'de de yüzde 0,79 faiz oranıyla konut satışlarında bekleyen taleplerin alıma geçeceğini, aylık 120 bin seviyesinin aşılacağını ve yıl sonunda tarihi rekorla 1,5 milyon adedin yakalanabileceğini düşündüklerini de aktardı.

ULAŞILABİLİR KONUT ÜRETECEĞİZ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu da ekonominin lokomotifi inşaatın 2019'u diğer sektörler gibi zorlu geçirdiğini ifade ederek, özellikle kredi faiz oranlarının aylık bazda yüzde 2'nin üzerine çıkmasının konut satışlarını durma noktasına getirdiğini, yıl içerisinde imar barışı ve kentsel dönüşüm konularının çok konuşulduğunu söyledi. Erkurtoğlu, yılın 1,2 milyon adet civarında konut satışıyla kapanmasını beklediklerini aktararak, 2020 için satış adedinin düşük faizle daha iyi olabileceğini vurguladı. 2020'de lüks konut üretiminde düşüş beklediklerini, inşaat şirketlerinin daha çok fiyatı 750 bin liraya kadar olan konutları üreteceğini belirten Erkurtoğlu, İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarının da hızlanmasını beklediklerini kaydetti.

TÜRK EKONOMİSİNE GÜVEN VAR

Uluslararası teknolojik gayrimenkul şirketi Blueground'ın Kurucu Ortağı Kurtuluş Cumhur Korkmaz da Türk gayrimenkul sektörünün, güçlü bir yapısı olduğunu ve uluslararası yatırımcılar tarafından son yıllarda ciddi anlamda tercih edildiğini aktardı. Korkmaz, "İstanbul özelinde, bugün 450'nin üzerinde olan daire sayımızı 2020 sonunda bine ulaştıracağız. İstanbul için koyduğumuz hedefler Türkiye ekonomisine duyduğumuz güvenin en somut göstergesi" dedi.

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, konut sektöründe son aylarda yakalanan ivmenin 2020 için ipucu olacağını belirterek, 2020'nin bu minvalde bir "dengelenme yılı" olacağını söyledi. Akbal, "Faizler 2017'de yüzde 0,99 iken, 1 milyon 409 bin adet konut satılmıştı. Daha düşük faizle çok rahat bir şekilde yüksek rakamlara ulaşılacaktır. Çünkü tüketicinin kredi maliyetinde ciddi bir düşüş sağlanacak. Bu sayede ertelenen alımlar harekete geçecek" dedi.



UMUTLU BİR YIL OLACAK

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, ekonomik aktivitedeki göreceli hızlanma, enflasyondaki gerileme ve faizdeki yeni indirim süreçlerinin, 2020'de gayrimenkul sektöründe ciddi bir hareketliliğin olacağını gösterdiğini söyledi.



ÖZELLER DE FAİZİ DÜŞÜRDÜ

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik de özel bankaların faizleri yüzde 1'in altına düşürdüğünü aktardı. Çelik, "Düşükfaiz ortamında konut satışları hep rekor kırdı. Bu kapsamda özellikle birinci el konutlara sağlanan ve daha önce çok az gördüğümüz düşük faiz oranlarıyla yeni rekorlar kırılacaktır" ifadesini kullandı.