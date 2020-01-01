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  • 02.01.2020 09:38
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 09:38

Milyonlar bekliyor! 2 Ocak 2020 borç affı çıktı mı? Faizler silinecek mi? KYK yapılandırma nasıl olacak?

2 Ocak 2020 borç affı çıktı mı? Milyonlarca kişinin gözü na yapılacak olan affa çevrilmiş durumda. Ülkemizde KYK borcu olan milyonlarca vatandaş bulunuyor. Bu bağlamda son haftalarda sık sık Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK'nın öğrencilere sunmuş olduğu krediler gündeme gelmektedir. Buna göre milyonlarca üniversite öğrencisi KYK'nın vermiş olduğu borçları zamanında ödeyemediği için yasal takibe takıldı ve icra başlatıldı. İlgili icralar hükümet tarafından yapılan düzenleme ile iptal edildi ancak öğrenciler borçları ödemekte oldukça zorlanmaktadır. Buna göre KYK borçlarının silinmesi ya da faizlerinin silinerek yapılandırılması bekleniyor. Peki KYK borç affı çıktı mı?

KYK borçları silinecek mi? Kanun teklifi...

KYK kredisi son dakika haberleri! 2020 yılı ile birlikte milyonlara büyük bir müjde gelecek. Bu bağlamda KYK borçlarının yapılandırılma çalışmaları başlayacak. KYK kredi borcu faizi silindi mi? KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borçları ve vatandaşların sorun yaşadığı diğer konulara dair düzenleme paketinin duyurulacağı öne sürüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "KYK borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" açıklaması yaptı. Kulislerde borçların silinmesi çok olası görülmese de indirimler, ödeme kolaylıkları veya erteleme seçeneklerinde iyileştirmeler olabileceği konuşuluyor.

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