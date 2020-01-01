KYK kredisi son dakika haberleri! 2020 yılı ile birlikte milyonlara büyük bir müjde gelecek. Bu bağlamda KYK borçlarının yapılandırılma çalışmaları başlayacak. KYK kredi borcu faizi silindi mi? KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borçları ve vatandaşların sorun yaşadığı diğer konulara dair düzenleme paketinin duyurulacağı öne sürüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "KYK borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" açıklaması yaptı. Kulislerde borçların silinmesi çok olası görülmese de indirimler, ödeme kolaylıkları veya erteleme seçeneklerinde iyileştirmeler olabileceği konuşuluyor.

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