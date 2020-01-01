İşsiz gençlere 2020 yılında da müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. İŞKUR tarafından işsizlere maaş bağlanacak. İŞKUR tarafından hayata geçirilen bu sistem işbaşı eğitim programı kapsamında veriliyor. Mezun olan ve iş arama sürecinde olan gençlere İŞKUR aracılığı ile destek sağlanmakta olup bu doğrultuda adayların sağlaması gereken şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şartı yer almaktadır. Aynı zamanda İŞKUR ve KOSGEB ortaklığı ile üniversite mezunlarına işsizlik maaşı sağlamakta ve genç girişimcilere de kendi işlerini kurmak amacı ile hibe ve destek sağlamaktadır. İŞKUR ile işsiz gençlere maaş nasıl alınır? İşte başvuru şartları takvim.com.tr'de

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