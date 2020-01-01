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  • 01.01.2020 14:16
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 14:16

? 2020 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ 100 bin sosyal konut projelerine başvurular devam ediyor. Her yıl yapılacak 100 bin sosyal konut projesinin 2020 yılı başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Peki, ? 2020 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ 2020 sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? 100 bin sosyal konut projesi kapsamında 16 Aralık 2019 tarihinde başlayan başvurular 15 Ocak'ta sona erecek. Yatay mimari anlayışı doğrultusunda 2+1 ve 3+1 planda inşa edilecek konutlar için başvurularını yapan vatandaşlar başvuru sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, TOKİ sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? 2020 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

TOKİ SOSYAL KONUT KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde kura çekimi yapılacak ve hak sahibi vatandaşlar belirlenecek. Ancak kura çekiminin tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu yıl içerisinde yapılan 50 bin konut projesi için 19 Nisan'da başvuruların tamamlanmasının ardından ilk kura çekimi 3 Mayıs'ta başlamıştı. Buna göre, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekiminin Ocak ayının ortalarına doğru yapılması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

TOKİ başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

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