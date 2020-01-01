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  • 01.01.2020 13:39
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 13:39

? 1 Ocak buzağı destek ödemeleri yattı mı?

? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2018 2. dönem ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı araştırılıyor. Yeni yılın ilk gününde vatandaşlar ödeme tarihini sorgulamaya başladı. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? 1 Ocak buzağı destek ödemeleri yattı mı?

Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2020 yılında girmemiz ile birlikte buzağı desteklemesinden faydalanan vatandaşlar, 2018 2. dönem ödemelerini hangi tarihte yapılacağını sorgulamaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki dönem halinde verilen destek ödemelerinin ilki 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 1 Ocak buzağı destek ödemeleri yattı mı?

2018/2 BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı 2. dönem ödemesi henüz yapılmadı. Ödemelerin Aralık ayının son haftasında yapılması bekleniyor.

Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

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