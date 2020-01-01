Emekliliğe sağlık ayarı

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemelerde çalışanların da işverenlerin de sağlıkları hep ön planda tutuluyor. İş güvenliği ile ilgili düzenlemelerin haricinde çalışanların emeklilik tarihleri ve işyerindeki konumlarını etkileyen sağlıkla ilgili kurallar var.
MALULEN EMEKLİLİK: Çalışanların iş hayatında iş yapabilme kabiliyetlerini belli oranda kaybedecek kadar bir sağlık sorunu yaşamaları durumunda, onları koruyan bir sistem olarak malulen emekliliği görüyoruz. Burada en önemli şart bu rahatsızlığın sigortalı olunan tarihten sonra ortaya çıkmış olması. İşgücünü kaybetme oranı olarak yüzde 60 şartı var. En az 10 yıldan beri sigortalı olup, toplam 1800 gün prim ödemesi gerekiyor. Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmıyor ancak 1800 gün (5 yıl) prim isteniyor.
HAKLI FESİH İMKANI: İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması ve işin niteliğinden doğan bir sebeple, işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli oluşursa çalışan iş akdini feshedip tazminatını alabiliyor. Yine işçi, sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa da aynı hakkı kullanabiliyor.
ENGELLİYE ERKEN MAAŞ: Engelli çalışanların emekliliğinde yaş şartı aranmıyor. Engellilik oranı en az yüzde 40 olan SSK'lı ve memur çalışanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkanına kavuşuyor. İstenen sigortalılık süreleri 15-20 yıl arası, prim gün sayısı da 3600 ile 4400 arasında değişiyor. Bağ-Kur'lulara ise 2008'den sonra bu hak tanındı.
ANNELERE ÖZEL İNDİRİM: Bakıma muhtaç derecede engelli çocuğu olan annelerin 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin 4'te 1'i toplam primlerine ekleniyor. Bu süre yaş şartından düşülüyor.
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FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
MALULEN EMEKLİLİK: Çalışanların iş hayatında iş yapabilme kabiliyetlerini belli oranda kaybedecek kadar bir sağlık sorunu yaşamaları durumunda, onları koruyan bir sistem olarak malulen emekliliği görüyoruz. Burada en önemli şart bu rahatsızlığın sigortalı olunan tarihten sonra ortaya çıkmış olması. İşgücünü kaybetme oranı olarak yüzde 60 şartı var. En az 10 yıldan beri sigortalı olup, toplam 1800 gün prim ödemesi gerekiyor. Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmıyor ancak 1800 gün (5 yıl) prim isteniyor.
HAKLI FESİH İMKANI: İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması ve işin niteliğinden doğan bir sebeple, işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli oluşursa çalışan iş akdini feshedip tazminatını alabiliyor. Yine işçi, sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa da aynı hakkı kullanabiliyor.
ENGELLİYE ERKEN MAAŞ: Engelli çalışanların emekliliğinde yaş şartı aranmıyor. Engellilik oranı en az yüzde 40 olan SSK'lı ve memur çalışanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkanına kavuşuyor. İstenen sigortalılık süreleri 15-20 yıl arası, prim gün sayısı da 3600 ile 4400 arasında değişiyor. Bağ-Kur'lulara ise 2008'den sonra bu hak tanındı.
ANNELERE ÖZEL İNDİRİM: Bakıma muhtaç derecede engelli çocuğu olan annelerin 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin 4'te 1'i toplam primlerine ekleniyor. Bu süre yaş şartından düşülüyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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