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  • 02.01.2020 08:02
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 08:02

son dakika! 2 Ocak gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar

son dakika... Yılbaşı tatili öncesi 289,20 liradan işlem gören gram altın, yeni yılın ilk gününe 290,15 seviyesinde başladı. ABD - Çin arasındaki ticaret savaşının yakından takip edildiği altın fiyatlarında son durum nedir? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Ocak ...

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Jeopolitik gelişmeler ve dolardaki gerilemeyle, yatırımcıların güvenli liman arayışlarıyla yükselişe geçen altın fiyatlarının yeni yıla nasıl başladığı merak ediliyor. 2020'nin ilk işlem gününe gram altın 290,15, çeyrek altın 465,21 liradan başladı. Peki, şu dakikalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
165,73
165,85

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
212,25
212,41

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
265,17
265,37

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