2020'de hedef günlük 30 bin yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, işletmeye alınacak yeni yüksek hızlı tren (YHT) setleriyle, taşınan günlük yolcu sayısının 2020'nin son çeyreğinde 30 bine ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Turhan, TCDD Taşımacılık AŞ'nin faaliyete başlamasının 4'üncü yılı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin demir yolu taşımacılığının serbestleştirilmesinin ardından demir yolu tren işletmecisi olarak kurulduğunu ifade etti.

Kuruluşun, rekabete açılan demir yolu sektöründe yüksek hızlı trenler, konvansiyonel ana hat ve bölgesel trenler, kent içi toplu taşımacılıkta Marmaray ve Başkentray ile feribot işletmeciliği, lojistik faaliyetler ve demir yolu araçlarının bakım-tamir ve revizyonunu üstlendiğini anlatan Turhan, "TCDD Taşımacılık, tren işletmeciliğinde liderliğini sürdürüyor." dedi.

Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir-İstanbul, Konya-Eskişehir-İstanbul yüksek hızlı demir yolu hatlarında günde yaz döneminde 48, kış döneminde 44 seferle 22 bin yolcuya hizmet verildiğini dile getiren Turhan, müşteri memnuniyet oranının yüzde 98'e ulaştığını bildirdi.