Kredi faizinde 0.79 fırsatı geliyor! Garanti BBVA, Ziraat, Halkbank, TEB, YapıKredi kredi faiz oranı nedir?

Güncel kredi faiz oranları, yeni yılda kredi çekmeyi düşünenlerin gündeminde yer alıyor. Son dört ayda vatandaşlar kredi faizlerine yoğun talep gösterirken ekonomide canlılık yaşandığı görülüyor. Konut kredisi çekmeyi düşünen vatandaşlara müjdeli haber verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, kamu bankaları ile görüştüklerini belirterek "1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun" şeklinde konuştu. İşte Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Halkbank, YapıKredi kredi faiz oranları

KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.17

Taşıt kredisi: 1.21

Konut kredisi: 0.99

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