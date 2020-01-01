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  • 01.01.2020 21:46
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 21:57

Kredi faizinde 0.79 fırsatı geliyor! Garanti BBVA, Ziraat, Halkbank, TEB, YapıKredi kredi faiz oranı nedir?

Dört aylık süreç içerisinde bankalar tarafından ardı ardına yapılan ndaki indirim açıklaması vatandaşların yüzünü güldürdü. Bankaların kredi faiz indirimindeki fırsatları devam ederken ev ve araba almayı ya da borçlarını kapamayı düşünenler güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Ekonomide canlılık yaşanırken kredi çekmeyi düşünen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada kamu bankaları ile görüştüklerini belirterek "1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun" dedi. İşte

Kredi faizinde 0.79 müjdesi! İşte güncel faiz oranları

Güncel kredi faiz oranları, yeni yılda kredi çekmeyi düşünenlerin gündeminde yer alıyor. Son dört ayda vatandaşlar kredi faizlerine yoğun talep gösterirken ekonomide canlılık yaşandığı görülüyor. Konut kredisi çekmeyi düşünen vatandaşlara müjdeli haber verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, kamu bankaları ile görüştüklerini belirterek "1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun" şeklinde konuştu. İşte Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Halkbank, YapıKredi kredi faiz oranları

KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.17
Taşıt kredisi: 1.21
Konut kredisi: 0.99

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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