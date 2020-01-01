Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 470,00 lira, Cumhuriyet altını 1.926,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,10 düşüşle 289,20 liradan işlem görmüştü. Altının ons fiyatı, analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 1.515 doları test etmesinin ardından yılın son gününde 1.523,51 dolar seviyelerinde yer alıyor. Yatırımcılar, 2019'un son işlem gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Ocak 2020 canlı altın fiyatları... Altın, kimyada Au sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir elementtir.

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