Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar, yılın son günü 31 Aralık 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,95 civarında yer alıyor.
Euro/TL de 6,65'te seyrediyor. 2019'a 5.25 seviyelerinde başlayan ve yılın ikinci yarısında 5.60-5.85 bandında seyreden dolar kuru aralık ayında 5.90'lı seviyelerde işlem gördü. Peki, yılın son gününde euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Ocak 2020 güncel döviz kurları... Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9550'nin direnç olarak öne çıktığını bildiren uzmanlar, 5,90'ın destek olarak izleneceğini kaydetti. Euro kuru da dolarda olduğu gibi 2018'e oranla sakin bir yıl geçirdi
DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.