Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar, yılın son günü 31 Aralık 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,95 civarında yer alıyor.

Euro/TL de 6,65'te seyrediyor. 2019'a 5.25 seviyelerinde başlayan ve yılın ikinci yarısında 5.60-5.85 bandında seyreden dolar kuru aralık ayında 5.90'lı seviyelerde işlem gördü. Peki, yılın son gününde euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Ocak 2020 güncel döviz kurları... Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9550'nin direnç olarak öne çıktığını bildiren uzmanlar, 5,90'ın destek olarak izleneceğini kaydetti. Euro kuru da dolarda olduğu gibi 2018'e oranla sakin bir yıl geçirdi

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