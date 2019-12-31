Sigara zammı son dakika... Günün ilk saatlerinde alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Yeni yıla girmemize saatler kala, vatandaşlar sigaraya zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Son günlerde sosyal medyada dolaşan iddialarda bazı sigara markalarına zam yapılacağı konuşuluyor. Peki, 2020'de alkol ve sigara zammı olacak mı? Sigaraya 5 Ocak'ta zam gelecek mi? İşte JTİ, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyat listesi...

2020'DE ALKOL VE SİGARA ZAMMI OLACAK MI?

Alkollü içki ve sigaradaki enflasyon oranında vergi artışı bu yılbaşında uygulanmayacak.

Resmi Gazete'de konuya dair yayımlanan kararda;

"MADDE 1- (l) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listenin, (A) cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA