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  • 31.12.2019 08:44
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 08:44

nda son dakika gelişmesi! 2020'de olacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi

Sigar zammı konusunda araştırmalar sürerken yılın son gününün ilk saatlerinde son dakika gelişmesi yaşandı. Alkollü içki ve sigaradaki enflasyon oranında vergi artışı ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, 2020'de alkol ve olacak mı? Sigaraya 5 Ocak'ta zam gelecek mi? İşte güncel sigara fiyat listesi...

2020'de alkol ve sigara zammı olacak mı?

Sigara zammı son dakika... Günün ilk saatlerinde alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Yeni yıla girmemize saatler kala, vatandaşlar sigaraya zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Son günlerde sosyal medyada dolaşan iddialarda bazı sigara markalarına zam yapılacağı konuşuluyor. Peki, 2020'de alkol ve sigara zammı olacak mı? Sigaraya 5 Ocak'ta zam gelecek mi? İşte JTİ, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyat listesi...

2020'DE ALKOL VE SİGARA ZAMMI OLACAK MI?

Alkollü içki ve sigaradaki enflasyon oranında vergi artışı bu yılbaşında uygulanmayacak.

Resmi Gazete'de konuya dair yayımlanan kararda;

"MADDE 1- (l) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listenin, (A) cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

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