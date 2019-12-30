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  • 31.12.2019 07:33
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 07:33

da son dakika hareketliliği! 31 Aralık ve dolar/TL ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

son dakika... Dünkü kapanışta 5.94 - 5.95 lira aralığında işlem gören , 2019'u son işlem günü olan 31 Aralık'a 5,9476 seviyesinde başladı. Dolar ve geçtiğimiz yıla göre sakin bir yıl geçirdi. Peki, bugün euro ve , kaç TL oldu? İşte 31 Aralık güncel döviz kurları...

Dolarda son durum

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar dünkü işlem gününde en düşük 5.9399 lira ve en yüksek 5.9539 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında, euro ise en düşük 6.6472 lira ve en yüksek 6.6724 lirayı gördükten sonra, 6.66 – 6.67 lira aralığında işlem görmüştü. 2019'a 5.25 seviyelerinde başlayan ve yılın ikinci yarısında 5.60-5.85 bandında seyreden dolar kuru aralık ayında 5.90'lı seviyelerde işlem gördü. Peki, yılın son gününde euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 31 Aralık güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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