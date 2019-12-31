Son dakika haberine göre alkollü içki ve sigaradaki enflasyon oranında vergi artışının bu yılbaşında uygulanmamasına karar verildi.

Resmi Gazete'de konuya dair yayımlanan kararda;

"MADDE 1- (l) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listenin, (A) cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

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