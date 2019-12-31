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  • 31.12.2019 08:02
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 08:37

Son dakika: ve de vergi kararı! Sigara ve alkollü içkiye yılbaşında olacak mı?

Son dakika haberine göre ve daki enflasyon oranında nın bu yılbaşında uygulanmamasına karar verildi. Karar 'de yayımlandı.

Sigara ve alkollü içkide vergi kararı

Son dakika haberine göre ve daki enflasyon oranında nın bu yılbaşında uygulanmamasına karar verildi.

Resmi Gazete'de konuya dair yayımlanan kararda;
"MADDE 1- (l) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listenin, (A) cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

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