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  • 31.12.2019 17:04
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 17:07

Milyonlar bekliyordu çekiliş başladı! 2020 yılbaşı çekilişi bilet sıralı tam liste sorgulama

Milli Piyango sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Yapılan resmi açıklama sonrasında küçük numaralara dair ikramiyeler açıklanmaya başladı. Milli Piyango'nun resmi web sitesinde canlı yayında sonuçlar açıklanmaya başlarken, büyük ikramiyeyle ilgili sorular ve cevaplar takvim.com.tr'de. Milli Piyango büyük ikramiye (80 milyon, 8 milyon, 1 milyon ve amorti) saat 20:00'de başlayacak, 21:00'de sona erecek! 2020 Milli Piyango amorti ikramiyesi, 3 ikramiye üzerinden belli oluyor. Tam bilet alan vatandaşlar için amorti 70 lira kadar, yarım bile alan vatandaşlar için amorti 35 lira kadar, çeyrek bilet alan vatandaşlar için amorti 17.5 lira kadar.

2020 yılbaşı çekilişi bilet sıralı tam liste sorgulama

Küçük ikramiye çekilişi sonuçları, 2020 Milli Piyango idaresi bilet sorgulama sayfasında başladı. Küçük ikramiyelerin ardından büyük ikramiyeler ne zaman, saat kaçta çekilecek sorusuna cevap verildi. Öte yandan toplam ikramiye tutarı belli olurken, Milli Piyango'dan önemli açıklamalar geldi! 80 milyon büyük ikramiyenin verileceği Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli olduğu zaman "http://www.mpi.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulaması gerçekleştirilebilecek.

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