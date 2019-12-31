Milyonlar bekliyordu çekiliş başladı! 2020 yılbaşı çekilişi bilet sıralı tam liste sorgulama Milli Piyango sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Yapılan resmi açıklama sonrasında küçük numaralara dair ikramiyeler açıklanmaya başladı. Milli Piyango'nun resmi web sitesinde canlı yayında sonuçlar açıklanmaya başlarken, büyük ikramiyeyle ilgili sorular ve cevaplar takvim.com.tr'de. Milli Piyango büyük ikramiye (80 milyon, 8 milyon, 1 milyon ve amorti) saat 20:00'de başlayacak, 21:00'de sona erecek! 2020 Milli Piyango amorti ikramiyesi, 3 ikramiye üzerinden belli oluyor. Tam bilet alan vatandaşlar için amorti 70 lira kadar, yarım bile alan vatandaşlar için amorti 35 lira kadar, çeyrek bilet alan vatandaşlar için amorti 17.5 lira kadar.

Haberler Ekonomi Haberleri Milyonlar bekliyordu çekiliş başladı! 2020 yılbaşı çekilişi bilet sıralı tam liste sorgulama