Küçük ikramiye çekilişi sonuçları, 2020 Milli Piyango idaresi bilet sorgulama sayfasında başladı. Küçük ikramiyelerin ardından büyük ikramiyeler ne zaman, saat kaçta çekilecek sorusuna cevap verildi. Öte yandan toplam ikramiye tutarı belli olurken, Milli Piyango'dan önemli açıklamalar geldi! 80 milyon büyük ikramiyenin verileceği Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli olduğu zaman "http://www.mpi.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulaması gerçekleştirilebilecek.
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