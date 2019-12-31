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  • 31.12.2019 17:16
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 17:25

nasıl anlaşılır? İşte sahte Milli Piyango biletini anlamanın yolları

80 milyonluk liralık büyük ikramiye bilet alan vatandaşların hayallerini süslüyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişleri için heyecan sürüyor. Milli Piyango bayilerinden bilet alan milyonlarca kişi Milli Piyango sonuçlarını beklemeye başladı. Aynı zamanda nasıl anlaşıldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, ? İşte sahte Milli Piyango biletini anlamanın yolları...

Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi bugün saat 15.00'de başladı. Vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanan numarayı araştırırken sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır sorusuna da yanıt arıyor. Peki, sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır? İşte merak edilenler...

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

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