100 bin konut projesine rekor talep! 15 günde 7 kat fazla başvuru!

Başvuruların 15 Ocak'ta sona ereceği konutlar için vatandaştan talep yağıyor. Dün saat 16:00 itibarıyla Ziraat Bankası üzerinden başvuru sayısı 766 bin 205 oldu. Banka ya da e-devlet üzerinden konut almak için başvuru yapan vatandaşların 578 bin 153'ü de başvuru ücretini yatırdı. Toplam başvuruların yüzde 58'inin ise e-devlet üzerinden yapıldığı öğrenildi.



İSTANBUL'DAN 178 BİN BAŞVURU

Sosyal konuta en çok başvuru İstanbul'da oldu. Arnavutköy'e 67 bin 464, Başakşehir'e 58 bin 178, Tuzla'ya ise 50 bin 669 başvuru geldi. Toplam 178 bin 311 kişinin başvuru yaptığı İstanbul'u, 26 bin 163 başvuruyla Gaziantep Şahinbey takip etti. Vatandaş yatay mimari anlayışla mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak inşa edilecek konutlardan 3+1 tipinde olanı tercih etti. 2+1 daireler için gelen talep 218 bin olurken, 311 bin kişi tercihini 3+1 evden yana kullandı. 2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek.



894 LİRA TAKSİTLE EV

2+1 konutlar 894 lira, 3+1'ler ise 1.022 liradan başlayan taksitlerle satılacak. 2+1'ler için 500 lira, 3+1'ler için ise 1.000 lira başvuru bedeli alınacak. Taksit ödemesi sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak. Konutların ihalesi 15 Ocak'tan sonra yapılacak.



KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sosyal konut projesine başvuran vatandaşlarda aranan şartlar şunlar:

-T.C. vatandaşı olmak.

- Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak.

-TOKİ'den konut satın almamış olması ve Toplu konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olmak.

-Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak.

-Başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olmak.

- Aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 TL'nın üstünde olmamak.



İNŞAATA GÜVEN 17 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Geçen yılki kur saldırısının ardından alınan önlemler, dengelenme sürecinin ardından tekrar büyüme trendine dönülmesi, cari açık probleminin ortadan kaldırılması ve faiz indirimleri, ekonomik güven endeksini 1.5 yılın zirvesine taşıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi aralıkta geçen yılın aynı ayına göre 11.8 puan artarak yaklaşık 1.5 yılın zirvesi olan 93.8'i gördü. Ekonomideki toparlanma reel kesim güven endeksinde de kendisini gösterdi. Reel kesim güven endeksi aralıkta geçen aya göre 2.8 puanlık artışla 108.7 ile 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Öte yandan kamu bankaları öncülüğünde gerileyen konut kredi faizlerinin etkisi de inşaat sektörü güven endeksine yansıdı. Endeks, aralıkta 68.9 ile Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.